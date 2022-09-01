МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Новый этап цифровой маркировки молочной продукции начался в России, в частности стало обязательным подключение к электронному документообороту, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Власти планируют возместить расходы на оборудование для маркировки молока

"С сегодняшнего дня все участники оборота молочной продукции должны передавать в систему маркировки сведения в разрезе кода товара и его количества через электронный документооборот, а также о фиксации вывода маркированной продукции из оборота в розничном звене через кассы", — говорится в сообщении.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что передача информации об обороте молока через электронный документооборот и продажа продукции через кассы позволит реализовать полную прослеживаемость движения товаров "от коровы до потребителя".

"На текущий момент мы видим, что подавляющая часть розницы во всех регионах России успешно начала торговлю маркированной продукцией, сбоев бизнес-процессов не фиксируется. У бизнеса, который не подготовился к 1 сентября, но хочет продолжить продавать молочную продукцию, останется возможность настроить необходимые процессы", — добавил он.

Цифровая маркировка молочной продукции введена в России с 2021 года. С 1 июня прошлого года она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября – для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря – для товаров с периодом хранения 40 дней и менее.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.