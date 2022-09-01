МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Закон об электронной путевке заработал в России, при этом на первом этапе туроператоры будут передавать данные в единую систему в добровольном порядке — для выездного туризма переходный период составит полгода, а для внутреннего и въездного — год. Ростуризм запустил единый реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон, обязывающий туроператоров заносить сведения о путевках в единую информационную систему электронных путевок. Без передачи данных они не имеют права осуществлять деятельность.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в конце августа поясняла, что электронные путевки необходимы для повышения прозрачности рынка, защиты прав туристов и оперативной координации и вывоза туристов в экстренных ситуациях. Система будет бесплатной для бизнеса, а ее эксплуатация будет осуществляться за счет федерального бюджета.

Нововведения будут вводить постепенно. В законе предусмотрен переходный период – с 1 сентября этого года туроператоры смогут в добровольном порядке передавать сведения в систему, при этом в течение полугода — до 1 марта 2023 года — туроператоров в сфере выездного туризма не будут привлекать к ответственности в случае непередачи данных в систему. А для внутренних и въездных туроператоров переходный период продлится до сентября 2023 года.

В Ростуризме отмечали, что это сделано для того, чтобы туроператоры смогли обкатать систему на практике. Ряд крупных туроператоров уже пользовались системой на этапе тестирования. Помимо этого в ведомстве намерены провести для турбизнеса серию вебинаров по использованию системы электронных путевок.