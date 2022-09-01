В Суэцком канале сел на мель танкер под флагом Сингапура
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В Суэцком канале сел на мель танкер под флагом Сингапура.
https://1prime.ru/business/20220901/837953035.html
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МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. В Суэцком канале сел на мель танкер под флагом Сингапура.
https://1prime.ru/business/20220901/837953035.html
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