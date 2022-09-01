2022-09-01T01:25:45+03:00

2022-09-01T01:25:45+03:00

2022-09-01T01:25:45+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220901/837953035.html

В Суэцком канале сел на мель танкер под флагом Сингапура

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В Суэцком канале сел на мель танкер под флагом Сингапура. ПРАЙМ, 01.09.2022

нефть, энергетика, транспорт, бизнес, новости, суэцкий канал, танкер

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60