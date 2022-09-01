МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Школьные товары в России будут дешеветь на 10-15% в неделю, но для этого должно пройти определенное время после начала учебного года, такой прогноз в эфире радио Sputnik дал маркетолог Николай Григорьев. Букет учителю на 1 сентября в России подорожал на 20%

В последние дни августа и первые дни сентября всегда наблюдается ажиотажный спрос на товары для школы, что ведет к повышению цен на них до максимального уровня в году, отметил эксперт. По его словам, это самый неподходящий период для закупки школьных принадлежностей.

"Поведение покупателя соответствует принципу "пока гром не грянет, мужик не перекрестится". Люди дотягивают до последнего момента и покупают школьные товары, когда они уже нужны для занятий. Психология продавца в такие моменты предельно понятна: если есть ажиотажный спрос, то цены надо поднимать. По этой же логике они через некоторое время начнут снижать цены", – сказал Григорьев.

Снижение цен на школьные товары должно начаться через две недели после начала учебного года, прогнозирует маркетолог.

"Со второй половины сентября начнется падение цен на товары для школы. Понятно, что на графике это не будет выглядеть, как обрушение цен, но они будут снижаться на 10-15% каждую неделю, пока не достигнут нормального состояния. В конечном итоге цены на школьные товары опустятся до уровня июня или июля, когда не было ажиотажного спроса", – отметил Григорьев.