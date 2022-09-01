МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Спрос россиян на услуги скоростных платных автодорог этим летом вырос на фоне развития внутреннего туризма: число оплат на кассах платных дорог выросло на 62% по сравнению с весной, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. В России вступил в силу закон об электронной путевке

"Общее количество платежей за проезд по таким дорогам, заметно сокращающим время в пути, летом текущего года выросло на 62% относительно весны 2022. А общая сумма трат увеличилась на 40%, соответственно", — подсчитали авторы исследования.

Интерес к внутреннему туризму, благодаря которому все больше россиян открывают для себя новые места на карте страны, неуклонно растет, отмечают аналитики. Все чаще отпуска и каникулы они проводят в автопутешествиях по России. Лето 2022 года подтвердило тренд на востребованность автотрипов и, как результат, растущую популярность современных скоростных платных трасс.

Статистика показала, что мужчины – более частые гости на кассах платных автотрасс. На них летом 2022 года пришлось 69% всех таких платежей по картам банка, а на женщин – оставшийся 31%. При этом средний чек у мужчин здесь выше, чем у женщин – 453 рубля против 406 рублей, соответственно.