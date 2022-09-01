МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Запаса вакцин от COVID-19 в России сейчас достаточно, его хватит даже в случае увеличения темпов вакцинации, однако при необходимости их производство будет оперативно возобновлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. В НИЦ Гамалеи рассказали о вакцине от новых вариантов "омикрона"

"В настоящий момент производство вакцин для профилактики COVID-19 временно не осуществляется в связи с отсутствием сформированной потребности системы здравоохранения, однако отмечаем, что производители готовы возобновить производство вакцин в короткие сроки. Ранее производителями был наработан значительный объем вакцин, позволяющий обеспечить текущие темпы вакцинации, даже в случае их резкого увеличения", — отметили в министерстве.

Как отмечал первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, производство вакцин от COVID-19 в РФ было приостановлено еще в ноябре прошлого года. Причина — снижение темпов вакцинации и формированием их значительного запаса на складах.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса — "Спутник V", "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона — Н" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова.