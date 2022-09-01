МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Количество прямых рейсов из России в Египет нужно увеличить как минимум вдвое, это позволит снизить цены на путевки на направлении, поделились мнением с РИА Новости представители отрасли. Подсчитано, как подорожали путевки за границу из-за "авиационной блокады"

"Можно сказать с уверенностью, что доступной перевозки на курорты Красного моря и из Москвы, и из регионов на осенне-зимний период не хватает, что не позволяет туроператорам предложить низкие цены на пакетные туры. Дефицит перевозки в среднем составляет 2,5-3 раза. При этом спрос на отдых в Египте остается стабильно высоким, а направление уже входит в топ-3 самых популярных среди выездных на осенне-зимний период по спросу", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".

"Мы можем предлагать туры на основе авиаперелетов со стыковками из разных городов РФ, через Москву летает все. Хотелось бы, конечно, больше именно регулярной (прямой — ред.) перевозки в Каир, и вообще в целом не хватает регулярных рейсов в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и Александрию. Рейсов в Каир для любых программ, как экскурсионных, так и отдыха, хотелось бы больше как минимум вдвое. Сейчас нередки ситуации, когда билетов нет на две недели вперед", — сообщили в "Русском экспрессе".

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян отметил, что сейчас в Египет летает 30% от объема 2021 года. По его мнению, примерный объем, который Египет готов принимать из РФ — по три рейса в неделю из каждого регионального аэропорта. Так, в "Интуристе" отметили, что предлагают вылеты на чартерах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх пока только из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также у них есть различные комбинации перелетов на прямых и стыковочных рейсах из всех крупных городов РФ.

"В среднем дефицит перевозки составляет 40-60%. Это бюджетное направление, и если бы здесь появилась конкуренция среди перевозчиков, то цены были бы в районе 30-40 тысяч рублей за тур на одного. Но в этом сезоне реальная картина будет в районе 70-80 тысяч рублей за путевку на одного", — сказал Мурадян.

"Мы работаем над расширением собственной полетной программы и надеемся, что в ближайшее время сможем найти дополнительные провозные мощности для удовлетворения спроса", — пояснили в "Интуристе".

Работает над увеличением полетных программ в Египет и туроператор Tez Tour. "Так как на направлении наблюдается дефицит авиаперевозки, наш туроператор увеличит с сентября объемы собственной полетной программы на курорты Египта на 30%", — рассказали в пресс-службе компании.