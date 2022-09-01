МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Недружественные страны пытаются сделать российские алмазы токсичными, но это не поможет удалить их с рынка, заявил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Недружественные страны пришлют делегации на ВЭФ, заявил Чекунков

По словам министра, российские алмазы и золото пытаются сделать токсичными, при этом 14 из 15 алмазов в мире покупает Индия. От этого зависят два миллиона рабочих мест в штате Гуджарат, где находится производства по огранке и полировке алмазов.

"Невозможно удалить российские алмазы с рынка. Три четверти населения Земли любят Россию и будут покупать российские бриллианты с удовольствием", — сказал Чекунков.

Ранее сообщалось, что газета The New York Times со ссылкой на письмо представителя американского госдепа Джорджа Каджати председателю Кимберлийского процесса сообщила, что США, ЕС и Канада призывают присвоить российским алмазам статус "кровавых" (добытых нелегально для финансирования региональных конфликтов и террористических группировок) из-за ситуации на Украине.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 сентября.