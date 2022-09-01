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В Москве погиб председатель совета директоров "Лукойла" Равиль Маганов
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. Представитель ЦКБ подтвердил факт гибели председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова, на месте работают следственные органы и устанавливают причины произошедшего... ПРАЙМ, 01.09.2022
бизнес, экономика, новости, лукойл, гибель, совет директоров
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Представитель ЦКБ подтвердил факт гибели председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова, на месте работают следственные органы и устанавливают причины произошедшего.
Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что тело Маганова нашли на территории ЦКБ управделами президента.
"Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего", — сказал собеседник агентства.