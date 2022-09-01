МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Представитель ЦКБ подтвердил факт гибели председателя совета директоров "Лукойла" Равиля Маганова, на месте работают следственные органы и устанавливают причины произошедшего.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что тело Маганова нашли на территории ЦКБ управделами президента.

"Да, факт подтверждаем. На месте работают следственные органы, которые устанавливают причины произошедшего", — сказал собеседник агентства.