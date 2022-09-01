МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Первый этап цифровой маркировки воды позволил за полгода действия обелить рынок упакованной воды более чем на 12%, заявил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). В России начался новый этап цифровой маркировки молочной продукции

"Введенный полгода назад первый этап цифровой маркировки упакованной воды позволил "обелить" рынок более чем на 12%. Наносят коды маркировки на упакованную воду в России 1128 предприятий, из них более 150 компаний до введения маркировки осуществляли производство, но не подавали сведения о своей деятельности ни в один государственный орган", — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего за период с марта по июль 2022 года было произведено 2,53 миллиарда литров питьевой воды и 1,02 миллиарда литров минеральной — на этот объем продукции были нанесены коды маркировки. Кроме того, больше всего упакованной воды Россия импортирует из Грузии, Армении, Италии, Казахстана и Словении.

По словам руководителя управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, выход производств из тени после начала цифровой маркировки является закономерным. Аналогичные процессы наблюдались в фармакологии, продаже мехов, табачной отрасли. Волков подчеркнул, что маркировка не отразилась на стоимости воды ли объемах ее производства.

"При этом работа по "обелению" отрасли упакованной воды, фактически, только началась — впереди еще несколько этапов прослеживаемости и интеграционных решений с органами исполнительной власти", — заключил он.

Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.