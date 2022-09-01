МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Пекин выступает против ограничений США на продажу чипов Китаю и считает, что эти действия нарушают правила международной торговли, заявила в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин. СМИ: США ограничили экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай

Ранее газета New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Отмечалось, что новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices. Отмечается, что теперь правительство США требует экспортных лицензий для продажи видов высокопроизводительных чипов. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию.

"Уже на протяжении некоторого времени США не прекращают злоупотреблять мерами экспортного контроля, ограничивают поставки полупроводниковой продукции в Китай, китайская сторона выступает против этого", — сказала Шу Цзюэтин на брифинге.

По ее словам, такие действия далеки от принципов честной конкуренции, они нарушают международные торгово-экономические правила. "Это не только нарушает законные права и интересы китайских компаний, но затрагивает и интересы американских компаний, затрудняет международный научно-технический обмен и наносит удар по международным производственным цепочкам и цепочкам поставок, а также по международному экономическому восстановлению", — подчеркнула она.

Шу Цзюэтин добавила, что КНР призывает США немедленно прекратить ошибочные действия и справедливо относиться ко всем компаниям в мире, включая китайские.