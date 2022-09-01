МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics до "Аа2" с "Aa3", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ООО "РСХБ - Страхование жизни"

"Повышение рейтинга отражает наши ожидания, что компания в обозримом будущем сохранит стабильную прибыль и финансовый профиль, подкрепленный своим брендом и технологическим лидерством, постоянными долгосрочными перспективами роста своих ключевых предприятий", — приводятся в сообщении слова вице-президент Moody's Глории Цуэн (Gloria Tsuen).

Кроме того, по мнению агентства, рейтинг отражает сильное технологическое и коммерческое преимущество компании, которое поддерживает ее лидирующие позиции на рынке в нескольких сегментах, включая чипы памяти, панели дисплея, мобильную и бытовую электронику. В частности, ее явное лидерство в сегменте чипов памяти, который является основным источником доходов и извлекает выгоду из положительной долгосрочной перспективы роста спроса, обеспечивает ключевую рейтинговую поддержку.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.