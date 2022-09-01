МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России упало с начала года на 53,94 миллиарда долларов, а больше всех потерял совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чьи потери достигли 7,53 миллиарда долларов, а состояние сократилось до 21,3 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Fortum оценила бизнес в России в пять миллиардов евро

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 граждан РФ. Их общее состояние на 1 сентября составляет 334,13 миллиарда долларов.

Самый богатый из них — один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала года даже удалось увеличить состояние — на 2,12 миллиарда долларов, до 33 миллиардов. Зато заметно сократилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, который всё ещё тем не менее занимает второе место в рейтинге, — на 4,18 миллиарда долларов, до 28,3 миллиарда. Дело в том, что бенефициар НЛМК Владимир Лисин, занимающий третье место, с начала года обеднел ещё больше — на 5,91 миллиарда долларов (состояние оценивается в 22,1 миллиарда).

Далее, Мордашов со своими потерями сохранил четвертое место в списке. На пятую позицию перешёл совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (отказался от полномочий члена совета директоров и досрочно сложил полномочия президента компании), он потерял 2,31 миллиарда долларов и теперь у него 19,4 миллиарда. На шестое место опустился Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), который очень много потерял за последний месяц и чье состояние с начала года сократилось на 2,08 миллиарда долларов и сейчас оценивается в 19,2 миллиарда. Международные резервы России составили 574 миллиарда долларов

Седьмым в списке остаётся совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко, чье состояние с начала года уменьшилось на 4,65 миллиарда долларов и составляет 17,8 миллиарда. На восьмом месте находится бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС) — его состояние уменьшилось на 1,46 миллиарда долларов, до 16 миллиардов.

Девятое место занимает основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг с состоянием в 14,4 миллиарда долларов, которое с начала года уменьшилось на 4,12 миллиарда. А в десятку лидеров по версии BBI "ворвался" Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): благодаря тому, что его состояние сократилось с начала года на "скромные" 570 миллионов долларов, до 13,4 миллиарда, он вытеснил из топ-10 Сулеймана Керимова (его семья до мая контролировала компанию "Полюс", затем доля была передана Фонду поддержки исламских организаций).