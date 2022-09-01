МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Новая модель смартфонов Samsung — Galaxy Z Fold4 доступна для заказа на российских маркетплейсах, сообщает корреспондент РИА Новости. "М.Видео-Эльдорадо" открыл предзаказ на iPhone 14

Информация о новом смартфоне появилась и на русскоязычном сайте Samsung, который не обновлялся с марта, когда компания объявила о приостановке поставок и продаж в России. Между тем смартфоны Samsung поставляются российским ретейлерам через параллельный импорт.

Отмечается, что телефон черного цвета доступен на Wildberries с гарантией от маркетплейса, ближайшая доставка возможна 4-6 сентября. На Ozon эти телефоны также представлены — на них установлена гарантия 12 месяцев с момента отгрузки, а доставка возможна 4 сентября. Также из-за рубежа можно получить смартфон в золотом цвете.

В "М.Видео-Эльдорадо" РИА Новости сообщили, что начнут продажу данных гаджетов, но точных сроков пока нет