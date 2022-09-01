МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Минэкономразвития и холдинг VK продлили программу поддержки малого и среднего бизнеса во всех регионах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе VK. Отмечается, что бизнесмены также смогут увеличить рекламный бюджет на продвижение своих товаров "ВКонтакте". VK выкупила 58% от общей номинальной стоимости еврооблигаций

В VK пояснили, что ключевыми задачами программы являются увеличение цифровой грамотности предпринимателей и помощь в работе с технологиями для развития и продвижения бизнеса.

Уточняется, что эксперты Минэкономразвития и VK проводят серию обучающих вебинаров, где делятся опытом и лучшими практиками по работе с цифровыми инструментами. Кроме того, как рассказали в VK, малый и средний бизнес также может удвоить рекламный бюджет на продвижение своих товаров и услуг "ВКонтакте".

"Для того чтобы присоединиться к программе, необходимо обратиться в Центры "Мой бизнес" в любом регионе России до 31 декабря 2022 года включительно. Предприниматель может увеличить рекламный бюджет, внеся на счет 3 тысячи или 5 тысяч рублей и активировав специальный купон, после чего сумма удвоится до 6 тысяч или 10 тысяч рублей соответственно", — пояснили агентству в VK.

Как отмечается в сообщении, указанная мepa пoддepжки дocтyпнa только тем предпринимателям, которые pанee нe продвигали свои товары и услуги в "ВКонтакте" или делали это последний раз бoлee пoлyгoдa нaзaд.

Программа поддержки МСП была запущена в конце июня 2022 года, в ее рамках VK и центры "Мой бизнес" помогают предпринимателям использовать цифровые инструменты для запуска и продвижения бизнеса в сети.