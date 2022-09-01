МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Минпросвещения планирует расширить программу "Профессионалитет" на малый и средний бизнес со следующего учебного года, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Минпросвещения запретило использовать телефоны на уроках в школах

"Мы приняли решение, Татьяна Алексеевна поддержала… Мы будем расширять программу" Профессионалитет" и делать программу не только для наших ведущих отраслей, но и для малого, среднего бизнеса", — сказал министр просвещения во время визита в колледж Московского транспорта.

По его словам, нововведение вступит в силу со следующего учебного года.