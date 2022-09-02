МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Активы компании российского предпринимателя на сумму более 54 миллионов долларов, арестованные на Украине, переданы в нацагентство по розыску и управлению активами (АРМА), сообщили в службе безопасности страны. Украина увеличила импорт нефтепродуктов в 12 раз, заявили в Минэкономики

Ранее в пресс-службе офис генпрокурора Украины заявляли, что активы предприятия по производству бытовой химии на сумму более двух миллиардов гривен, принадлежащего российскому бизнесмену, чье имя не уточняется, арестованы в Винницкой области.

"СБУ передала в АРМА" арестованный в Виннице бизнес российского предпринимателя стоимостью более 2 миллиардов гривен (около 54,1 миллиона долларов). Уточняется, что речь идет о "винницкой компании, которая специализируется на изготовлении бытовой химии", — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности России и ее резидентов.