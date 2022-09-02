МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Надим Захави разрабатывает многомиллиардный план, направленный на поддержку предприятий на фоне стремительного подорожания топлива, передает Times. Resolution Foundation доложил об увеличении числа бедных в Британии

По данным издания, Захави работает над экстренным планом в сфере энергетики для нового премьер-министра. Как сообщается, министр призвал правительство извлечь урок из пандемии и ввести аналогичные меры экономической поддержки. Среди прочего он предлагает целенаправленно снижать НДС и налоговую нагрузку для предприятий розничной торговли и гостиничного сектора, а также предоставлять налоговые льготы энергоемким отраслям промышленности. По мнению главы минфина, это позволит предотвратить банкротства компаний в связи с резким подорожанием энергоносителей.

Как пишет газета, Захави уже обсудил эти планы с главой британского МИД Лиз Трасс, хотя, скорее всего, ему не удастся сохранить свой пост после избрания нового премьера 5 сентября.

"Моя обязанность — убедиться, что я донес до нее (Лиз Трасс) то, как, по моему мнению, (кризис) оказывает давление на семьи, домохозяйства и предприятия, а затем предоставить ей варианты того, что мы можем сделать", — цитирует Захви издание.

Ранее британский энергетический регулятор Ofgem сообщил, что максимально допустимый размер годовых счетов на электроэнергию для потребителей увеличился на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма годового счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. О следующем повышении максимального предела на оплату счетов, которое вступит силу в январе следующего года, будет объявлено 24 ноября.