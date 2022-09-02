МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Росгеологии" по МСФО в первом полугодии 2022 года составила 519,7 миллиона рублей против убытка в 1,984 миллиарда годом ранее, сообщила компания. "Дом.РФ" увеличил чистую прибыль по МСФО за полгода на 11,2%

"По итогам I полугодия 2022 года АО "Росгео" получило консолидированную чистую прибыль в размере 519,7 миллиона рублей против убытка в 1 984 миллиона рублей за 6 месяцев 2021 года. Консолидированная операционная прибыль АО "Росгео" за указанный период составила 2 552,9 миллиона рублей против операционного убытка в размере 1 498,4 миллиона рублей за I полугодие 2021 года", — говорится в сообщении.

Компания впервые опубликовала промежуточную финансовую отчетность по международным стандартам, так как осенью 2021 года стала эмитентом биржевых облигаций. "Впервые в своей истории "Росгеология" получила чистую прибыль в первом полугодии, на которое из-за сезонного характера геологоразведочных работ традиционно приходится меньший объем выручки и основной объем закупок и расходов на производство", — приводятся в сообщении слова председателя правления Сергея Горькова.

Как поясняется в релизе, положительный финансовый результат первого полугодия и большой объем свободных средств на счетах связаны с системными действиями "Росгеологии" по реализации стратегии на протяжении последних трех лет, в том числе по развитию партнерских проектов и увеличению доли коммерческих контрактов на геологоразведку, в первую очередь, по твердым полезным ископаемым.

"Росгеология" — многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций компании находятся в собственности государства. По итогам 2021 года "Росгеология" отчиталась о рекордной за четыре года чистой прибыли по МСФО в 545,7 миллиона рублей.