МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Американская Novelis Inc. не планирует покупать алюминий из России в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании и источники. Нидерландская Aldel приостановила мощности по производству алюминия

"На этой неделе компания объявила тендер на поставку алюминия на свои европейские заводы в 2023 году, в котором указывалось, что металл российского происхождения не будет разрешен в рамках каких-либо сделок", — сказал представитель Novelis.

По словам источников, существующие контракты, предусматривающие поставку российского металла, не будут затронуты новыми условиями.

Novelis Inc. — американская компания, производящая алюминиевые изделия, основанная в 2005 году, со штаб-квартирой в Атланте. Принадлежит транснациональной компании Hindalco Industries Novelis.