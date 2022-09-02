СМИ: Novelis обещала не покупать российский алюминий с 2023 года
Bloomberg: американская Novelis обещала не покупать российский алюминий с 2023 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Американская Novelis Inc. не планирует покупать алюминий из России в 2023 году, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании и источники.
"На этой неделе компания объявила тендер на поставку алюминия на свои европейские заводы в 2023 году, в котором указывалось, что металл российского происхождения не будет разрешен в рамках каких-либо сделок", — сказал представитель Novelis.
По словам источников, существующие контракты, предусматривающие поставку российского металла, не будут затронуты новыми условиями.
Novelis Inc. — американская компания, производящая алюминиевые изделия, основанная в 2005 году, со штаб-квартирой в Атланте. Принадлежит транснациональной компании Hindalco Industries Novelis.