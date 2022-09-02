МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Уход с российского рынка обойдется шведскому производителю бытовой техники Electrolux Professional примерно в 32,6 миллиона долларов, сообщили в компании. Electrolux решил полностью уйти из России

"Как сообщалось ранее, компания Electrolux приостановила свою деятельность в России… Убыток в размере около 350 миллионов шведских крон будет отражен как единовременная статья, влияющая на операционную прибыль в европейском регионе в третьем квартале 2022 года", — сказано в релизе.

Ранее в июле Еlectrolux Professional сообщил, что прекращает деятельность на территории России и передает бизнес местному руководству. Тогда же отмечалось, что решение повлечет за собой затраты в размере 35 миллионов шведских крон (3,3 миллиона долларов), а в остальном передача российского бизнеса не будет иметь значительного влияния на прибыльность Electrolux. В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, а продажи в стране за 2021 год составили примерно 1% от общего объема.

Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Штат компании насчитывает около четырех тысяч человек.