МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Финский производитель упаковки Huhtamaki продал свои российские ООО "Эспетина", принадлежащему Александру Говору и Юрию Кушнерову, заявили в пресс-службе компании. Картофель фри вернется во все рестораны "Вкусно – и точка"

Huhtamaki сообщила о намерении продать бизнес в России 14 апреля.

"Компания Huhtamaki продала свои предприятия в России ООО "Эспетина". "Эспетина" — это холдинговая компания, принадлежащая Александру Говору и Юрию Кушнерову. Сделка включает четыре производственных подразделения в России, на которых работают 724 человека", — сказано в релизе.

Отмечается, что компания провела обширную юридическую экспертизу для поиска покупателя. Huhtamaki пришла к выводу, что "компания Espetina будет хорошим и заинтересованным владельцем для бизнеса и будущего сотрудников" предприятия.

Уточняется, что цена активов без учета денежных средств и долгов составила 151 миллион евро.

Huhtamäki — одна из старейших иностранных компаний, работающих в современной России, завод в подмосковной Ивантеевке работает с 1994 года. Общий объем инвестиций компании в регион за этот период превысил 150 миллионов евро.