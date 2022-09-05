МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Лента" запускает продажи на маркетплейсе Wildberries, это будут непродовольственные товары, говорится в сообщении ретейлера. Wildberries: спрос на небеленую бумагу в России вырос за август

"На первоначальном этапе ассортимент будет насчитывать более 300 позиций. Компания планирует продавать на площадке непродовольственные товары собственных торговых марок и прямого импорта", — сообщает компания.

Отмечается, что "Лента" предложит покупателям товары для туризма, спорта и сада марок Actiwell, Avenli, "Лента", Giardino club. Также на витрине будут представлены товары для дома, автомобилистов, бытовая и климатическая техника, посуда, средства гигиены, одежда и обувь собственных брендов "365 дней", Alca, Elibell, Homeclub, InWin, Lentel, Little Times и Lumineo.

"Мы активно расширяем партнёрство с онлайн-площадками. Благодаря сотрудничеству с Wildberries у "Ленты" появится новая аудитория, и мы готовы предложить ей наиболее востребованный ассортимент товаров, которым доверяют миллионы покупателей", — отметил Дмитрий Иванов, директор по онлайн-сервисам компании.