Путин поручил разработать и утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию технологического развития страны до 2030 года.
"…Разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года", — говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Как уточняется, документ должен включать:
- цели технологического развития и пути их достижения,
- задачи технологического развития и способы их решения;
- основные этапы реализации концепции;
- меры поддержки институтов инновационного развития;
- объем и источники финансирования.
Ожидается, что для достижения поставленных целей будет активно привлекаться частный бизнес.
Срок исполнения поручения — 15 декабря, ответственным за реализацию назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, глава государства поручил кабмину в тот же срок при участии ЦБ скорректировать критерии быстрорастущих технологических компаний и проанализировать меры господдержки, чтобы в дальнейшем распространить их на такие компании; принять меры для развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок.
До 1 февраля правительству поручено разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и определить источники средств для реализации этой меры.
Помимо этого, президент поручил продлить на пять лет — до 1 января 2028 года — льготу по налогу на доход физических лиц (НДФЛ) для инвесторов в высокотехнологичный сектор.
https://1prime.ru/business/20220905/838002731.html