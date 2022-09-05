МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить концепцию технологического развития страны до 2030 года. Путин заявил о необходимости сохранить природу при развитии экотуризма

"…Разработать и утвердить концепцию технологического развития на период до 2030 года", — говорится в списке поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как уточняется, документ должен включать:

цели технологического развития и пути их достижения,

задачи технологического развития и способы их решения;

основные этапы реализации концепции;

меры поддержки институтов инновационного развития;

объем и источники финансирования.

Ожидается, что для достижения поставленных целей будет активно привлекаться частный бизнес. Оттока из России IT-специалистов не произошло, рассказали эксперты

Срок исполнения поручения — 15 декабря, ответственным за реализацию назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, глава государства поручил кабмину в тот же срок при участии ЦБ скорректировать критерии быстрорастущих технологических компаний и проанализировать меры господдержки, чтобы в дальнейшем распространить их на такие компании; принять меры для развития и поддержки технологических компаний при выводе их продукции на рынок.

До 1 февраля правительству поручено разработать дополнительные меры господдержки быстрорастущих технологических компаний и определить источники средств для реализации этой меры.

Помимо этого, президент поручил продлить на пять лет — до 1 января 2028 года — льготу по налогу на доход физических лиц (НДФЛ) для инвесторов в высокотехнологичный сектор.