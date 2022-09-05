МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Абрау-Дюрсо" и корпорация "Туризм.РФ" на ВЭФ-2022 подписали соглашение о развитии курорта в Краснодарском крае на берегу озера Абрау, заявила пресс-служба российского производителя игристого вина. Чистый убыток "Абрау-Дюрсо" по МСФО снизился в первом полугодии

Ранее вице-президент по туризму и специальным проектам группы Ирина Гончарова сообщала, что "Абрау Дюрсо" запустит совместный проект с "Туризм.РФ", цель которого — создание туристического кластера всероссийского значения. Уточнялось, что за счет этого компания планирует увеличить турпоток до миллиона человек (в 2021 году этот показатель составил 500 тысяч).

"АО "Корпорация Туризм.РФ" и ПАО "Абрау-Дюрсо" подписали корпоративный договор о развитии уникального курорта на берегу озера Абрау. … Проект будет включать в себя комплексное развитие Абрау-Дюрсо и близлежащих территорий, реализация которого приведет к увеличению туристического потока до 1 миллиона человек к 2029 году", — сказали РИА Новости представители компании.

Отмечается, что партнерство необходимо для создания туристического курорта федерального значения, развития территории, а также формирования новых рабочих мест в регионе. При этом, обязательным условием развития края станут инвестиции в улучшение транспортной доступности и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Подчеркивается, что "Абрау-Дюрсо" к 2029 году намерена построить новые четырех- и пятизвездочные гостиницы, рестораны, досугово-развлекательные комплексы и торгово-туристические объекты. В рамках проекта также будет реконструирована историческая часть поселка, а при содействии администрации Краснодарского края и Минстроя России — проведена реновация набережной озера Абрау.

По словам председателя совета директоров "Абрау-Дюрсо" Павла Титова, курорт имеет огромный потенциал к развитию. Совместный с "Туризм.РФ" проект поможет вывести курорт и регион на новый уровень развития.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.