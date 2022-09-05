"Новатэк" попросил предоставить компании дополнительные ресурсы для поставок газа на Камчатку
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" готов возводить инфраструктуру для газификации Камчатки, но для этого ему потребуются дополнительные ресурсы, рассказал глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента России Владимира Путина.
По словам предпринимателя, "Новатэк" уже разработал и утвердил технические решения по строительству СПГ-комплекса, включающего два судна-челнока и терминал по регазификации. Согласно оценкам, на это потребуется около 29 миллиардов рублей, при этом начинать строительство необходимо уже сейчас, подчеркнул он.
При этом вопросы вызывает условие о поставках газа по регулируемым ценам, поскольку без дополнительных ресурсов "Новатэк" не сможет обеспечить цены, установленные ФАС.
"В связи с этим мы просим вашей поддержки в решении вопроса выделения дополнительной ресурсной базы СПГ-проекта, в лицензионных условиях которой можно закрепить обязательство поставки необходимых 600 миллионов кубов газа на Камчатку по регулируемым ценам", — добавил он.
До тех пор, пока необходимые решения не приняты, "Новатэк" может поставлять газ на Камчатку с "Сахалина – 2", добавил Михельсон.
Позже вице-премьер Александр Новак рассказал президенту России Владимиру Путину, что правительство проработает этот вопрос с "Новатэком" и "Газпромом".
https://1prime.ru/business/20220905/838006295.html