МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. "Новатэк" готов возводить инфраструктуру для газификации Камчатки, но для этого ему потребуются дополнительные ресурсы, рассказал глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента России Владимира Путина. Путин предсказал "Новатэку" хорошие финансовые показатели

По словам предпринимателя, "Новатэк" уже разработал и утвердил технические решения по строительству СПГ-комплекса, включающего два судна-челнока и терминал по регазификации. Согласно оценкам, на это потребуется около 29 миллиардов рублей, при этом начинать строительство необходимо уже сейчас, подчеркнул он.

При этом вопросы вызывает условие о поставках газа по регулируемым ценам, поскольку без дополнительных ресурсов "Новатэк" не сможет обеспечить цены, установленные ФАС.

"В связи с этим мы просим вашей поддержки в решении вопроса выделения дополнительной ресурсной базы СПГ-проекта, в лицензионных условиях которой можно закрепить обязательство поставки необходимых 600 миллионов кубов газа на Камчатку по регулируемым ценам", — добавил он. Новак счел предложенные "Новатэком" решения по газификации Камчатки важными

До тех пор, пока необходимые решения не приняты, "Новатэк" может поставлять газ на Камчатку с "Сахалина – 2", добавил Михельсон.

Позже вице-премьер Александр Новак рассказал президенту России Владимиру Путину, что правительство проработает этот вопрос с "Новатэком" и "Газпромом".