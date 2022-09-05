МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил покупку дочерним предприятием "Новатэка" доли французской TotalEnergies в совместном предприятии "Тернефтегаз". Распоряжение размещено на официальном портале правовой информации. 

Стенд компании "Новатэк".

Путин предсказал "Новатэку" хорошие финансовые показатели

Согласно документу, ООО "Новатэк Московская область" купит более 1,7 миллиона обыкновенных акций "Тернефтегаза", принадлежащих компании TotalEnergies EP Temokarsovoye.

Как уточняется, распоряжение регулирует правоотношения, которые возникли 16 августа текущего года.

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