Путин разрешил "Новатэку" купить долю в предприятии "Тернефтегаз"
Путин разрешил "Новатэку" приобрести у TotalEnergies долю в совместном предприятии "Тернефтегаз"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин одобрил покупку дочерним предприятием "Новатэка" доли французской TotalEnergies в совместном предприятии "Тернефтегаз". Распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, ООО "Новатэк Московская область" купит более 1,7 миллиона обыкновенных акций "Тернефтегаза", принадлежащих компании TotalEnergies EP Temokarsovoye.
Как уточняется, распоряжение регулирует правоотношения, которые возникли 16 августа текущего года.