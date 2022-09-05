МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин разрешил "УГМК-Инвест" приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Путин разрешил "Новатэку" купить долю в предприятии "Тернефтегаз"

"Разрешить совершение акционерным обществом "УГМК-Инвест" сделок по приобретению принадлежащих британской публичной компании "Петропавловск ПЛК" (Petropavlovsk PLC) акций (долей) организаций по перечню согласно приложению, в том числе если такие сделки влекут за собой косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения ценными бумагами, долями (вкладами), правами и обязанностями", — говорится в документе.

Уточняется, что распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 25 августа.