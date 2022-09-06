ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что по Восточному полигону железных дорог не перевезено 78 миллионов тонн грузов. ﻿Чекунков спрогнозировал рост дефицита вывоза грузов по Восточному полигону

"Появились новые фрагменты развития, крайне важные… Прежде всего, необходимость ускорения развития Восточного полигона железных дорог. Мы сегодня не справляемся, у нас уже на сегодняшнюю дату 78 миллионов тонн не перевезено, а это около 1,5 триллионов потерянного валового национального продукта", — сказал он на сессии дискуссионного клуба "Валдай" в рамках Восточного экономического форума.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.