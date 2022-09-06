Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону составляет 78 миллионов тонн
Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону составляет 78 миллионов тонн
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Вице-премьер России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что по Восточному полигону железных дорог не перевезено 78 миллионов тонн грузов.
"Появились новые фрагменты развития, крайне важные… Прежде всего, необходимость ускорения развития Восточного полигона железных дорог. Мы сегодня не справляемся, у нас уже на сегодняшнюю дату 78 миллионов тонн не перевезено, а это около 1,5 триллионов потерянного валового национального продукта", — сказал он на сессии дискуссионного клуба "Валдай" в рамках Восточного экономического форума.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.