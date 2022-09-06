ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Руководители группы компаний "Антей" и Фонда развития Инновационного научно-технологического центра "Русский" на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о запуске в 2023 году в рамках ИНТЦ опытного производства лекарств широкого профиля из печени и панциря краба, сообщили РИА Новости в центре. Благотворительные фонды России сообщили о труднодоступности лекарств

"Группа компаний "Антей" — один из лидеров по добыче краба в стране — наши давние партнеры. Мы подписали соответствующее соглашение на полях ВЭФ-2021, и в этом году расширили сотрудничество в рамках работы на пилотной площадке ИНТЦ "Русский". Эти участники заходят к нам с действительно прорывными разработками, к тому же на основе относительно доступных ресурсов. Производство омега-жиров из печени краба технически проще, чем из печени кальмара и рыб, а зеленая технология выработки хитина безопасна для человека и позволяет значительно ускорить процесс", — привели в ИНТЦ слова генерального директора Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елены Харисовой.

Всего в портфеле первых участников пилотной площадки ИНТЦ "Русский" три проекта: зеленая добыча хитина из панциря краба, а также производство омега-жиров и уникального ферментного комплекса из печени ракообразного. Лекарства могут принять в разных сферах- от ветеринарии и дерматологии до функционального питания и биологически активных добавок. По данным специалистов, полученный из печени краба ферментный комплекс будет использован, например, для лечения гнойной хирургической инфекции. Препарат с такими ферментами ускоряет удаление некроза с поверхности ран.

Инновационное предприятие компания организует совместно с Тихоокеанским институтом биоорганической химии.

Создание ИНТЦ "Русский" инициировано Дальневосточным федеральным университетом: на территории острова Русский планируется открыть научно-образовательные кластеры по четырем направлениям — "IT Парк", "Биомедицина", "Биотехнологии" и "Морская инженерия". Ожидается, что резидентами ИНТЦ к 2030 году станут более 50 ведущих высокотехнологичных компаний и 200 технологических стартапов.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.