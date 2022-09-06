ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает, что IKEA окончательно не уйдет с российского рынка, и на следующей неделе проведет встречу с руководством компании на счет их планов на будущее, заявил РИА Новости статс-секретарь, замглавы министерства Виктор Евтухов. Сеть IKEA ликвидирует российскую "дочку"

"Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. …На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее", — сказал он в кулуарах ВЭФ-2022.

В конце августа СМИ со ссылкой на источник сообщали, что шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, а около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.