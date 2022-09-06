ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Беспилотные суда к 2025 году будут осуществлять до 80% всех перевозок грузов на воде, рассказал РИА Новости генеральный директор АНО "Национальный отраслевой центр Маринет" Национальной технологической инициативы Евгений Казанов в кулуарах ВЭФ-2022. В России на легкие гражданские дроны отныне надлежит наносить учетные знаки

"Автономное беспилотное судовождение в последние годы стремительно развивается в различных странах мира. Определенные проекты и разработки в этой области ведутся и в России. По нашим оценкам, при самых благоприятных условиях к 2050 году в мире будет выполняться до 80% всех логистических перевозок по воде с помощью подобного транспорта, остальные 20% будут составлять привычные нам суда, не выведенные из эксплуатации", — сказал Казанов.

По его словам, в настоящее время развитие автономного транспорта обусловлено не столько развитием технологий, сколько решением вопросов нормативного регулирования. "Регуляторика очень консервативна. Для того, чтобы такой транспорт мог перевозить грузы не только в территориальных водах своей страны, нужно согласование ряда международных документов", — добавил он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.