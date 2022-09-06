МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Жителям Литвы могут предложить богатый рацион из различного рода насекомых и червей, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Пушков оценил, как отразится на Западе ограничение цен на российскую нефть

Он прокомментировал новость о том, что в республике продают сушеных кузнечиков. Эту пищу называют 100-процентно натуральной и на 65 процентов состоящей из протеина.

"Либеральный "прогресс" не знает преград", — отметил Пушков по этому поводу.

Он обратил внимание на то, что протеина также много в мучных червях, опарышах "и прочей насекомной живности".

"Так что литовским покупателям надо следить за новинками. Впереди, надо думать, пауки в маринаде и паштет из гусениц", — заключил сенатор.