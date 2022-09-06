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Пушков предрек жителям Литвы рацион из червей, опарышей, пауков и гусениц
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Жителям Литвы могут предложить богатый рацион из различного рода насекомых и червей, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Он прокомментировал новость... ПРАЙМ, 06.09.2022
потребрынок, бизнес, новости, алексей пушков, литва
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Жителям Литвы могут предложить богатый рацион из различного рода насекомых и червей, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал новость о том, что в республике продают сушеных кузнечиков. Эту пищу называют 100-процентно натуральной и на 65 процентов состоящей из протеина.
"Либеральный "прогресс" не знает преград", — отметил Пушков по этому поводу.
Он обратил внимание на то, что протеина также много в мучных червях, опарышах "и прочей насекомной живности".
"Так что литовским покупателям надо следить за новинками. Впереди, надо думать, пауки в маринаде и паштет из гусениц", — заключил сенатор.