ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Туристический кешбэк за бронирование отелей на Дальнем Востоке следует увеличить не до 40 тысяч рублей, а до 40% стоимости тура, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Опрос показал, сколько туристов планируют осенью воспользоваться кешбэком

Повышенный кешбэк — до 40 тысяч рублей (или до 20% стоимости тура) — на отели и санатории Дальнего Востока стал нововведением осеннего этапа программы. При этом за поездки по всей остальной территории страны возвращается не более 20 тысяч рублей.

"Увеличенный кешбэк на Дальнем Востоке в общем объеме (продаж туров с кешбэком — ред.) составляет небольшой процент. Предварительно проанализировали:…чтобы продолжать такую отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках туристического кешбэка, нам, видимо нужно не до 40 тысяч увеличивать предельный кэшбэк, а до 40%. Это позволит нам увеличить именно средний возврат, который, как сегодня мы видим, не вырос. Надо донастроить это под Дальний Восток", — сказала Догузова, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.