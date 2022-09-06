ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Двенадцать новых курортов будут построены в Приморье, предложения по их созданию и развитию будут сформированы уже в текущем году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ростуризм выступил за увеличение дальневосточного кешбэка до 40%

"Прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется "Дальний Восток". В нее входят территории Дальнего Востока — Камчатский край, Сахалинская область, Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации и будут создаваться 12 курортов, их концепция развития, экономические модели", — сказал он, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов".

Президент РФ Владимир Путин в начале года поручил правительству ускорить создание туристической инфраструктуры в регионах. В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" правительством уже созданы инструменты и выделен необходимый ресурс на эти цели. Так, корпорации "Туризм.РФ" предоставлены бюджетные инвестиции на общую сумму 33,8 миллиарда рублей на 2022 год.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.