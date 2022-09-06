ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. X5 Group пока не видит возможности выплатить дивиденды за 2022 год, заявила президент компании Екатерина Лобачева в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2022. X5 Group нарастила чистую прибыль в первом полугодии

"Финальные дивиденды за 2021 год мы их не выплачивали по решению набсовета и за 2022 год тоже пока возможностей осуществить выплаты не видим", — сказала она.

В середине марта наблюдательный совет компании, учитывая сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2021 год.

X5 утвердила дивидендную политику в сентябре 2017 года, в ноябре 2020 года она была скорректирована. Наблюдательный совет ритейлера принял решение начать выплачивать дивиденды дважды в год (ранее — раз в год). Новой базой для расчета выплат стал денежный поток (вместо чистой прибыли). При принятии решения о выплатах набсовет руководствуется целевым показателем отношения чистого долга к EBITDA на уровне ниже 2х.

Стратегия X5 на 2021-2023 годы предусматривала рост дивидендов в абсолютном выражении, при этом более половины выплат планировалось обеспечить за счет свободного денежного потока (FCF). Финальные дивиденды компании по итогам 2020 года составили 30 миллиардов рублей, или 110,49 рубля на глобальную депозитарную расписку (GDR).

ЛИСТИНГ НА ГОНКОНГСКОЙ БИРЖЕ

X5 Group изучает возможность листинга ГДР на Гонконгской бирже, однако окончательного решения еще нет, заявила Лобачева.

"Мы рассматриваем и анализируем доступные варианты, и пока решений нет. Практически на каждом шаге в процессе перевода листинга сталкиваемся с рядом технических трудностей, которые сейчас просто не преодолеть", — ответила Лобачева на вопрос о возможном выходе на Гонконгскую биржу.

Лондонская фондовая биржа (LSE) остановила 3 марта торги депозитарными расписками российских компаний, среди них ГДР X5 Retail Group.

X5 Group — один из крупнейших российских ритейлеров. На 30 июня под управлением компании находилось 19 779 магазинов. В состав входят магазины "Пятерочка", супермаркеты "Перекресток" и дискаунтеры "Чижик".

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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