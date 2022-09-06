МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" купила 49% акций разработчика решений для автоматизации HR-процессов ForPeople, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Phillips 66 предложила купить оператора трубопроводов DCP Midstream

"Лаборатория Касперского" приобрела 49% акций компании ForPeople, разработчика решений для автоматизации HR-процессов. Такие системы позволяют крупным и средним предприятиям повышать эффективность бизнеса за счет цифровизации структуры организации, управления численностью персонала и затратами, процессами и аналитикой", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для компании сделка стала продолжением стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления.

Ключевой модуль HR-платформы, разработанной ForPeople, позволяет создавать визуализацию организационной структуры, автоматизировать согласование изменений, а также управлять взаимодействием команд. Как поясняется в сообщении, система имеет возможность гибкой настройки под конкретный бизнес, что позволяет заказчикам повышать эффективность бизнес-процессов.

Добавляется, что компании будут обмениваться бизнес-экспертизой. "Лаборатория Касперского" обладает большим опытом в построении эффективного глобального HR-направления и масштабировании технологических решений, у команды ForPeople — глубокие знания в разработке ПО для цифровизации HR-процессов", — поясняется в сообщении. Осуществлять продажи решения планируется в первую очередь на российском рынке, в дальнейшем — постепенно выходить на международный.

"Мы инвестируем в команду проекта, так как понимаем насколько критичными становятся HR-технологии для бизнеса … С ForPeople у нас одинаковое понимание ценности HR для бизнеса и видение того, как должен развиваться рынок HR-Tech", — отмечает директор по работе с персоналом "Лаборатории Касперского" Марина Алексеева.

Директор по развитию ForPeople Иосиф Парасюк добавляет, что "партнерство с "Лабораторией Касперского" позволит внести свой вклад в развитие нересурсного экспорта России. Стратегическая цель — стать одним из ключевых разработчиков в сфере автоматизации HR-процессов в России, а позднее в регионах BRICS и EEMEA".