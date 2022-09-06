МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Британская компания Ernst & Young разделит аудиторский и консалтинговый бизнес, сообщает газета The Wall Street Journal с ссылкой на источники. В британском телешоу предложили выиграть оплату счетов за энергию

"Ожидается, что на этой неделе руководители компании Ernst & Young дадут зеленый свет разделению аудиторского и консалтингового бизнеса", — пишет издание.

Газета уточняет, что разделение, запланированное на конец следующего года, отделит "проверку гроссбухов" от быстро растущего консалтингового бизнеса, который охватывает широкий спектр направлений консультирования.

Также The Wall Street Journal уточняет, что EY планирует разделить свою компанию, годовой доход которой составляет 45 миллиардов долларов, так, что 60% дохода будет приносить консалтинг и 40% — аудит.

Ernst & Young — британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, входит в "большую четвёрку" аудиторских компаний. С 2013 года действует под торговой маркой EY. Штаб-квартира компании располагается в Лондоне, а число ее сотрудников превышает 300 тысяч человек.