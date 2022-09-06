МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует дефицит на рынке меди в 2028-2030 годах на уровне трех — пяти миллионов тонн ввиду отсутствия планов запуска новых мировых производств, заявил журналистам вице-президент, руководитель Забайкальского дивизиона "Норникеля" Александр Попов в рамках Восточного экономического форума. Цена меди слабо растет за счет удешевления доллара

Он напомнил, что Забайкальский дивизион "Норникеля" производит медь, золото и железо, а основной его рынок сбыта — Китай. "Стратегическое направление нашего развития — то медь, сейчас она "припала" по цене, она была десять тысяч долларов за тонну, сейчас произошло падение до семи тысяч долларов за тонну", — отметил он.

"Но глядя на мировые планы (запуска новых производств — ред.), мы видим, что в 2023-2024 годах будут запущены пару объектов, а потом ничего нового вводится не будет, и в 2028-2030 годах будет дефицит порядка 3-5 миллиона тонн", — добавил Попов.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

В первом полугодии "Норникель" увеличил выпуск никеля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%, до 99,95 тысячи тонн, палладия — на 8%, до 1,416 миллиона унций, производство меди выросло на 18%, до 204 тысячи тонн, а выпуск платины увеличился на процент, до 321 тысячи унций.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.