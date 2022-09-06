МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Товарооборот России и Китая в 2022 году может вырасти до величины порядка 170 миллиардов долларов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Трутнев рассказал о китайских инвестициях в Дальний Восток

Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя странами, довести его до 200 миллиардов долларов к 2024 году. Отметка в 100 миллиардов была достигнута в 2018 году. По итогам 2021 года товарооборот между двумя странами вырос на 35,8% и составил рекордные 146,9 миллиарда долларов.

"Явно мы в этом году сделаем большой шаг, об этом говорят цифры — за семь месяцев товарооборот вырос на 25%, и, по оценкам, по году мы вполне реальной видим цифру в 170 миллиардов долларов, где-то вокруг нее будем", — сказал Решетников журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он отметил, что это результат совместной системной работы двух стран, в том числе по вопросам экспорта и импорта. Несмотря на действующие ограничения, которые оказывают влияние на перевозку грузов, КНР и Россия работают над тем, чтобы погранпереходы работали максимально интенсивно, указал министр. Кроме того, добавил он, реализуются проекты в энергетической сфере, идет сотрудничество по вопросам электронной коммерции, зеленой повестке.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.