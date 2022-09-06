МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок великолепно справляется с "пристраиванием" бизнесов иностранных компаний, прекращающих работу в стране: одни уходят — другие покупают, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Подсчитано, во сколько западным компаниям обошелся уход из России

"Когда была одна из версий закона, который готовился, нам предлагали выступать посредником… для того чтобы те, кто бросит бизнесы, чтобы эти бизнесы не остались бесхозными. И их потом пристроить путем продажи или каким-то иным способом. Но закон так и не был принят, и как вы видите, с этой функцией рынок справляется великолепно: одни уходят — другие покупают", — сказал Шувалов.

Он также отметил, что ВЭБ не планировал покупать бизнесы компаний, прекращающих работать в России. "Ну мы и не планировали никогда", — сказал глава госкорпорации в ответ на вопрос, планирует ли ВЭБ покупать бизнесы уходящих иностранных компаний.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.