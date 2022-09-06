МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российский рынок великолепно справляется с "пристраиванием" бизнесов иностранных компаний, прекращающих работу в стране: одни уходят — другие покупают, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
"Когда была одна из версий закона, который готовился, нам предлагали выступать посредником… для того чтобы те, кто бросит бизнесы, чтобы эти бизнесы не остались бесхозными. И их потом пристроить путем продажи или каким-то иным способом. Но закон так и не был принят, и как вы видите, с этой функцией рынок справляется великолепно: одни уходят — другие покупают", — сказал Шувалов.
Он также отметил, что ВЭБ не планировал покупать бизнесы компаний, прекращающих работать в России. "Ну мы и не планировали никогда", — сказал глава госкорпорации в ответ на вопрос, планирует ли ВЭБ покупать бизнесы уходящих иностранных компаний.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.