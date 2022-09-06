ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) прогнозирует рост отечественного рынка дронов (или беспилотных авиационных систем, БАС) до 50 миллиардов рублей к 2025 году, сообщил журналистам в ходе Восточного экономического форума гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих. Спрогнозирован рост доли беспилотных судов в морских грузоперевозках

"Мы высоко оцениваем масштабы этого нового и перспективного рынка внутри России. Если в 2021 году объем отечественного рынка БАС составил около 11 миллиардов рублей, к 2025 году прогнозируется его рост до 50 миллиардов рублей, к 2030 году – до 120 миллиардов рублей", — сказал Дитрих.

Он также выразил ожидание, что к 2025 году будет сформирована нормативная и техническая база для оказания массовых услуг в этой сфере, к 2027 году – реализованы механизмы поддержки бизнеса и к 2030 году – достигнута фаза устойчивого роста российского рынка БАС.

"Развитие БАС также придаст импульс росту смежных отраслей, приведет к увеличению спроса на авионику, средства наземного обеспечения, специализированных программных продуктов, тренажеров для пилотов и так далее. Все это будет способствовать большей конкурентоспособности и коммерческой эффективности отечественных предложений на рынке", — отметил глава ГТЛК.

Вместе с тем существует ряд барьеров, сдерживающих развитие рынка БАС, в том числе в области нормативного и технического регулирования, систематизации спроса и предложения. "Оператор БАС поможет решить эти проблемы, выступив в качестве интегратора рынка. Компания увяжет интересы основных игроков, регуляторов и ведомств и придаст импульс развитию отрасли, простимулирует производство беспилотников с максимально возможной локализацией в России", — сказал Дитрих.

Он также считает, что беспилотная доставка через 2-3 года станет одним из полноценных логистических инструментов, а беспилотники будут широко применяться в сельском и лесном хозяйстве, а также при проведении работ по мониторингу. Эксперт оценил перспективы доставки грузов беспилотниками в России

Дитрих добавил, что парк авиакомпании-оператора беспилотников БАС к концу 2022 года будет состоять из 6 грузовых дронов, через год их количество вырастет до 20, а в 2024 году — до 50, сообщил журналистам в рамках ВЭФ генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

ГТЛК в конце августа сообщила, что зарегистрировала авиакомпанию-оператора беспилотников ООО "Беспилотные авиационные системы" (БАС), первые коммерческие полеты дронов планируется совершить в 2023 году в труднодоступных регионах севера и востока России и в Арктической зоне.

По словам Дитриха, ГТЛК считает необходимым активизировать мероприятия по импортозамещению беспилотной авиатехники, прорабатывает вопрос создания программы льготного лизинга дронов.

"Сейчас мы прорабатываем вопрос создания программы льготного лизинга беспилотных авиационных систем с государственным финансированием", — добавил глава ГТЛК.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.