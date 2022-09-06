МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Российско-индийский товарооборот несбалансирован, пришло время его интенсифицировать, заявил посол Индии в России Паван Капур. Сбербанк провел первую сделку хеджирования индийской рупии

"И что касается торгового дисбаланса, я хотел только подчеркнуть, что торговля возрастает, но она слишком односторонняя, она слишком несбалансированная. Сейчас есть возможность для того, чтобы гораздо больше был поток продукции из Индии в РФ. Мы ждем определенных решений, определенных согласований", — сказал он в ходе подиумной дискуссии "Россия-Индия" в рамках Восточного экономического форума.

Дипломат добавил, что развивается взаимодействие центральных банков двух стран.

"Центральный банк принял в июле очень важное решение, к которому присоединился российский центральный банк об открытии счетов в наших национальный валютах, и мы узнали об очень важных шагах, которые уже сделаны", — рассказал посол.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.