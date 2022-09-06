МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Генеральный директор и основатель инвестиционной группы "Инсайт" Авет Миракян не вошел в состав совета директоров ПАО "М.видео" (основной владелец — предприниматель Саид Гуцериев), который был избран на внеочередном собрании акционеров компании от 31 августа, следует из опубликованных итогов голосования.

Решение досрочно прекратить полномочия избранных на собрании акционеров 23 июня 2022 года членов совета директоров, в том числе Миракяна, было принято большинством голосов.

В июле Авет Миракян ушел с должности генерального директора инвестиционного холдинга SFI, компания сообщила о планах менеджера развивать собственные проекты.

Работу в советах директоров SFI и "М.видео" он де-факто прекратил тогда же, говорит сам Миракян. "С командой бывших менеджеров SFI мы открыли частную инвестиционную компанию "Инсайт". Мы планируем, используя широкий пул источников финансирования, приобретать интересные нам активы и развивать их. По сути, мы будем прямыми конкурентами с SFI, и во избежание конфликта интересов я принял решение еще до официального выхода из совета директоров SFI и "М.видео" прекратить свое участие в их работе", — отметил Авет Миракян.