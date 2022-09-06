ВОЛГОГРАД, 6 сен — ПРАЙМ. Wildberries планирует построить в Волгограде логистический центр площадью 100 тысяч квадратных метров к 2024 году, общий объем инвестиций составит около семи миллиардов рублей, заявили в пресс-службе администрации Волгоградской области. "Лента" запустила продажи на Wildberries

Отмечается, что мэр Волгограда Владимир Марченко и гендиректор ООО "Вайлдберриз" Татьяна Бакальчук во вторник подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого построят логистический центр компании.

"Логистический комплекс площадью 100 тысяч кв м будет возведён в Дзержинском районе Волгограда в 2022-2024 годах. … Это будет самый крупный логистический объект в регионе", — сказано в сообщении администрации.

В пресс-службе добавили, что общий объем инвестиций составит около семи миллиардов рублей.

Кроме того, Бакальчук, согласно информации ведомства, в ходе встречи с руководством области подчеркнула выгодное географическое положение региона.

Помимо этого, за последние полгода в Волгоградской области в 2,5 раза выросло количество компаний, которые сотрудничают с Wildberries.