МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Власти Бразилии запретили компании Apple продавать в стране iPhone без зарядного устройства в комплекте, сообщает агентство Reuters со ссылкой на публикацию правительства. Перевод производства Apple из Китая несильно повысит цены на смартфоны

Apple в 2020 году отказалась от продажи смартфонов с адаптером для снижения выбросов углекислого газа — в комплект iPhone 12 зарядное устройство уже не вошло. Однако, подчеркивает Reuters, власти Бразилии считают, что не существует доказательств пользы этой практики для экологии.

"Министерство юстиции оштрафовало Apple на 12,275 миллиона реалов (2,38 миллиона долларов) и предписало отменить продажу iPhone 12 и более новых моделей, а также приостановить продажу всех моделей iPhone, которые не поставляются вместе с зарядными устройствами", — отмечает издание.

Подчеркивается, что бразильское ведомство считает продажу iPhone без зарядного устройства в комплекте "преднамеренной дискриминационной практикой в отношении потребителей".