ПАРИЖ, 6 сен — ПРАЙМ. Французские ритейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году из-за дефицита некоторых продуктов, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на исследование NielsenIQ. Во Франции признали важность господдержки для сдерживания цен на газ

"В связи с ростом цен и неопределенностью, вызванной войной, многие домохозяйства закупали продукты первой необходимости, что спровоцировало их дефицит на полках… С начала года потери магазинов, связанные с дефицитом, достигли €2,7 млрд", — сообщается в исследовании.

Наиболее дефицитными оказались горчица и соусы для салатов, сэндвичи и печенье, продукция для каминов и барбекю и другие.

Как отмечается в исследовании, ситуация может ухудшиться и для ряда других товаров, включая картофель. Французские фермеры ранее сообщали о "катастрофическом" урожае картофеля в связи с засухой в этом году, на 20% уступающем среднему показателю, сообщила газета.

Во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров в продуктовых магазинах — его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.