Французские ритейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году
Исследование: ритейлеры Франции потеряли 2,7 млрд евро из-за дефицита некоторых продуктов
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ПАРИЖ, 6 сен — ПРАЙМ. Французские ритейлеры потеряли 2,7 миллиарда евро в 2022 году из-за дефицита некоторых продуктов, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на исследование NielsenIQ.
"В связи с ростом цен и неопределенностью, вызванной войной, многие домохозяйства закупали продукты первой необходимости, что спровоцировало их дефицит на полках… С начала года потери магазинов, связанные с дефицитом, достигли €2,7 млрд", — сообщается в исследовании.
Наиболее дефицитными оказались горчица и соусы для салатов, сэндвичи и печенье, продукция для каминов и барбекю и другие.
Как отмечается в исследовании, ситуация может ухудшиться и для ряда других товаров, включая картофель. Французские фермеры ранее сообщали о "катастрофическом" урожае картофеля в связи с засухой в этом году, на 20% уступающем среднему показателю, сообщила газета.
Во Франции за год резко вырос дефицит продовольственных товаров в продуктовых магазинах — его общий уровень составил 5,5% для всех продуктов.