ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Уловов лососевых в этом году на Камчатке, несмотря на не очень удачную путину, достаточно, чтобы прокормить всю Россию, рассказал губернатор региона Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. В Приморье запустят опытное производство лекарств из печени краба

"Могу сказать, что цена (на красную рыбу – ред.) не зависит от того, какой улов в том или ином году состоялся. Улов достаточен, чтобы всю страну прокормить. Дефицита не будет", — сказал Солодов.

Кроме того, по его словам, масштабы потребления красной икры в России будут закрыты, несмотря на не очень удачную путину на Камчатке в этом году.

"В этом году у нас небольшая путина. Если в прошлом году Камчатка добыла 450 тысяч тонн, в этом около 130 тысяч тонн — в 2,5 раза меньше. Однако мы понимаем, что значительная часть икры идет на экспорт. Кроме того, по нерке улов хороший в этом году, по кете — в соответствие с прогнозом, горбуша просела. Но я уверен, что масштабы потребления Российской Федерации будут закрыты", — сказал Солодов.

Также губернатор сообщил, что он будет продвигать идею применения механизма биржевых торгов для красной икры, которые позволят устанавливать справедливую цену на оптовом рынке и оценивать ценообразование на розничном.

"Что касается цены, здесь гораздо важнее прозрачный механизм ценообразования. Мы делаем движения в эту сторону. Я предложил и буду эту идею продвигать — идти к применению механизма биржевых торгов. Это позволит справедливую цену устанавливать на оптовом рынке. Речь об икре минтая — экспортные поставки, она активно потребляется в азиатских станах, и красная икра, в первую очередь мороженная, до ее фасовки", — сказал Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.

По его словам, справедливая, прозрачная оптовая цена позволит оценить объективность ценообразования в рознице и уйти от непрозрачных схем поставки.

Солодов отметил, что второе направление – обеспечение качества икры. Добиться этого позволит маркировка, считает он.

"Икра – именно тот продукт, по которому хороший результат от маркировки может быть достигнут, если будет обеспечена гарантия качества продукта и ее корректное позиционирование", — добавил губернатор.

Солодов также рассказал, что нужно бороться с незаконным браконьерским промыслом — и здесь принят важный закон об ограничении провоза икры в багаже. "Перекрыв канал браконьерской перевозки, мы добьёмся обеления рынка и на самом деле увеличения предложения на Камчатке и стремления к тому, чтобы люди, которые браконьерским промыслом занимались, легализовались", — рассказал собеседник.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.