2022-09-07T03:27:23+03:00
2022-09-07T03:27:23+03:00
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2022
https://1prime.ru/business/20220907/838026132.html
Минпромторг назвал объем потребностей России в строительстве новых судов
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Потребность России в строительстве новых судов до 2035 года составляет до 1,5 тысяч единиц, заявил на Восточном экономическом форуме замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. ПРАЙМ, 07.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Потребность России в строительстве новых судов до 2035 года составляет до 1,5 тысяч единиц, заявил на Восточном экономическом форуме замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.