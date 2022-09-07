2022-09-07T03:27:23+03:00

2022-09-07T03:27:23+03:00

2022-09-07T03:27:23+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220907/838026132.html

Минпромторг назвал объем потребностей России в строительстве новых судов

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https://россиясегодня.рф

Потребность России в строительстве новых судов до 2035 года составляет до 1,5 тысяч единиц, заявил на Восточном экономическом форуме замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. ПРАЙМ, 07.09.2022

транспорт, бизнес, новости, судостроение

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60