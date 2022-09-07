ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и "Аэрофлот" на ВЭФ подписали соглашение о намерениях по приобретению 339 самолетов российского производства в 2023-2030 годах, первые твердые контракты планируется заключить уже в этом году, передает корреспондент РИА Новости. Мантуров назвал сроки начала коммерческих поставок самолетов МС-21

"Генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский и генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь подписали соглашение о намерениях в отношении приобретения 339 воздушных судов отечественного производства… Соглашение предусматривают передачу группе "Аэрофлот" на условиях аренды 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214 в период 2023-2030 года", — говорится в совместном релизе компаний.

Документ предполагает, что в 2023 году в группу поступят первые два Superjet-New, а начиная с 2024 года планируется поставка первых шести самолетов МС-21 и первых семи самолетов Ту-214.

"С учетом беспрецедентного объема заказа, его выполнение становится одним из приоритетов ОАК на ближайшие годы, ведь от реализации сегодняшнего соглашения во многом зависит транспортная доступность регионов России и мобильность населения нашей страны. Понимая важность возложенных на нас задач, подписать первые твёрдые контракты на поставку самолётов в 2023-2025 годах мы планируем уже до конца текущего года", — заявил Слюсарь.

"Сегодня мы подписали самое крупное соглашение о приобретении отечественных воздушных судов за всю новейшую историю "Аэрофлота". Это важный шаг, который задает стимул и влияет на дальнейшие перспективы развития гражданской авиации России… Подписание данного соглашения наглядно демонстрирует всему миру, что Россия — это великая авиационная держава, обладающая огромным потенциалом и богатейшим опытом в области авиастроения, способная производить надежные и современные самолеты", — сказал в свою очередь глава "Аэрофлота" Александровский.

Комментируя соглашение, вице-премьер РФ — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил журналистам, что сумма соглашения ОАК и "Аэрофлота" на поставку 339 самолетов российского производства составляет более 1 триллиона рублей, такого в истории еще никогда не было.

"Контракт на поставку более 300 самолётов разного типа… Более триллиона рублей контракт, такого не было ещё в истории никогда", — сказал он в кулуарах форума.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.